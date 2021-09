La definizione e la soluzione di: Priva di copertura per le braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SMANICATA

Altre definizioni con priva; copertura; braccia; È privata in un film con Jamie Foxx; Eccessiva, priva di misura; Facenti parte della sfera personale e privata; Guardie private con incarichi di sorveglianza; Piede nudo e privo di qualsiasi copertura; Un assegno a copertura garantita; Copertura di murature spesso bianca o beige; Copertura dura e zuccherosa dei dolci; Le braccia di chi accoglie; Intrecciate come le braccia; Piccoli ciondoli da mettere al braccialetto ing; Uniscono le braccia al torace; Ultime Definizioni