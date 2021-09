La definizione e la soluzione di: Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PASTELLA

Curiosità/Significato su: Preparato in cui avvolgere i cibi per la frittura associato con carne d'agnello stufata o nei dessert. La "pelle del tofu" viene utilizzata spesso per avvolgere degli spuntini. Il "tofu liofilizzato" ed il tofu

