La definizione e la soluzione di: Possono essere domenicali, festive, lampo... Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Possono essere domenicali, festive, lampo..

Lucio Dalla (categoria Autori partecipanti al Festival di Sanremo) Ciao sembrino preconizzare i tragici fatti di New York: "C'è stato come un lampo lì proprio in mezzo al cielo/ era blu cobalto liscio, liscio senza un pelo/ 170 ' (17 589 parole) - 08:28, 30 ago 2021