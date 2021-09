La definizione e la soluzione di: Piangere come cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUAIRE

Curiosità/Significato su: Piangere come cani Vita da cani (fumetto) Vita da cani è un fumetto con sceneggiatura di Tiziano Sclavi e disegni di Gino Gavioli apparso su il settimanale Il Giornalino dal 1984 al 1990. Narra 2 ' (355 parole) - 11:50, 30 lug 2021

I verbi come rivedere; Come le dee; Strappati via come un cartello dal vento; Come un iconico raggio di Star Trek; Piccoli cani da compagnia di origini cubane; Accanito fumatore; Sorgente termale tipica delle zone vulcaniche; Congegno meccanico per collegare fili elettrici;