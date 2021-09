La definizione e la soluzione di: Oltrepassare il punteggio massimo stabilito, come in alcuni giochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SBALLARE

Curiosità/Significato su: Oltrepassare il punteggio massimo stabilito, come in alcuni giochi Yuzuru Hanyu (categoria Vincitori di medaglia d'oro olimpica per il Giappone) Oltrepassare i 110 punti nel corto, i 190 nel libero e i 290 nel totale. Detiene anche il record per la vittoria con il maggior margine di punteggio, 128 ' (10 754 parole) - 22:15, 27 lug 2021

Altre definizioni con oltrepassare; punteggio; massimo; stabilito; come; alcuni; giochi; Oltrepassare i limiti; Risultato con uguale punteggio per le due squadre; Il punteggio a golf; Indica il punteggio allo stadio; Nel punteggio del poker, ha l'asso dopo il re; Sono concittadini di Massimo Bottura e Carla Gozzi; Scura al massimo; Il Massimo cantautore di Se adesso te ne vai; Il temporeggiatore Quinto Fabio Massimo lat; Un momento stabilito; Bolt lo ha stabilito di velocità a Berlino 2009; Ormai stabilito; Stabilito per legge; Diafano, trasparente come il vetro; Suono come quello di un campanello; Che si divincolano come pesci; Comminata come una pena; In alcuni esami può essere a piacere; Alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli; I suoi semi ricoprono alcuni uramaki; Ce l'hanno sia alcuni pantaloni che certe storie; La Electronic Arts dei videogiochi Fifa; Mobile da sala giochi dove inserire un videogioco; Un invito dei videogiochi da bar: __ coin ing; La Croft dei videogiochi; Ultime Definizioni