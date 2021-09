La definizione e la soluzione di: Non cambiato nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IMMUTATO

Curiosità/Significato su: Non cambiato nel tempo Luna blu luna blu è controversa, perché il suo significato è cambiato nel tempo. In ogni modo il termine non ha nulla a che fare col colore effettivo della luna: 2 ' (283 parole) - 13:28, 28 ago 2021

Altre definizioni con cambiato; tempo; Cambiato di colore; Lo stesso che cambiato; Nazione un tempo nota come Honduras Britannico; Era del tempo per Alessandro Cecchi Paone; Cella temporanea detta camera di sicurezza; Serve per esprimere contemporaneità: nel __; Ultime Definizioni