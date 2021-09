La definizione e la soluzione di: Nasce in un cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NAVE

Curiosità/Significato su: Nasce in un cantiere Riva (cantiere navale) Sarnico in provincia di Bergamo: è parte del gruppo Ferretti dal 2000. Il cantiere Nasce per opera del maestro d'ascia Pietro Riva nel 1842 a Sarnico, sulla 9 ' (1 331 parole) - 00:52, 3 mag 2021

