La definizione e la soluzione di: Musicò l'operetta Eva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Musico l operetta Eva

Sì (operetta) nel 2002 con Eva Lind come protagonista. Il libretto di Lombardo fu usato anche in una forma adattata per Il re di Chez Maxim, un'operetta del 1919 di 7 ' (674 parole) - 14:49, 26 ago 2021