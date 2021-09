La definizione e la soluzione di: Un musicista come Jaco Pastorius. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASSISTA

Curiosità/Significato su: Un musicista come Jaco Pastorius Jaco Pastorius John Francis Anthony "Jaco" Pastorius III (Norristown, 1º dicembre 1951 – Fort Lauderdale, 21 settembre 1987) è stato un bassista, compositore e produttore 26 ' (3 462 parole) - 05:21, 21 giu 2021

