La definizione e la soluzione di: La Mandelli della moda in arte Krizia.

Soluzione 9 lettere : MARIUCCIA

Curiosità/Significato su: La Mandelli della moda in arte Krizia Krizia Krizia, pseudonimo di Maria Mandelli, detta Mariuccia (Bergamo, 31 gennaio 1925 – Milano, 6 dicembre 2015), è stata una stilista e imprenditrice italiana 10 ' (1 304 parole) - 20:02, 17 ago 2021

