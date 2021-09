La definizione e la soluzione di: Un lungo e non velenoso serpente europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CERVONE

Curiosità/Significato su: Un lungo e non velenoso serpente europeo Zamenis longissimus (categoria Fauna europea) saettone è un serpente non velenoso della famiglia dei colubridi. Il nome scientifico della specie si riferisce alle dimensioni: longissimus è superlativo 12 ' (1 217 parole) - 18:25, 16 ago 2021

Altre definizioni con lungo; velenoso; serpente; europeo; Leggermente scheggiato lungo il bordo; Piccoli cagnolini dal lungo e folto pelo bianco; Un lungo rumore forte e confuso; Lago dell'Africa meridionale lungo circa 550 km; Raro pesce marino altamente velenoso; Velenoso rettile acquatico; Un serpente velenoso come il marasso; Serpente velenoso; Comune serpente innocuo molto simile alla biscia; Grosso serpente un film con Jennifer Lopez; Innocuo serpente; Lo è l’uomo serpente; L'appartamento di un noto film europeo del 2002; Stato europeo autoproclamato indipendente nel 2008; Il primo europeo a navigare nell'Oceano Pacifico; Consorzio aereo europeo; Ultime Definizioni