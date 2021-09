La definizione e la soluzione di: Il loro piano è pensato per studio o lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCRIVANIE

Curiosità/Significato su: Il loro piano e pensato per studio o lavoro Laugh-O-Gram studio sede al piano terra del McConahay Building al 1127 East 31st di Kansas City. Lo studio e le sue produzioni, chiamate Laugh-O-Grams, segnano il primo tentativo 31 ' (3 627 parole) - 20:46, 12 mag 2021

Altre definizioni con loro; piano; pensato; studio; lavoro; A loro può essere vietato un film; Il loro fumo inebria e ha valenze mistiche; Al loro interno può esserci un passepartout; Lo sono coloro che limitano la libertà altrui; L'altopiano calabrese fra il Crati e la piana di Sibari; Piano di edificio che sormonta il cornicione; Per Lucio Battisti in una buia si respirava piano; Piano verticale dietro il canestro nel basket; Lungamente pensato e ponderato; Il sistema di mosse pensato per vincere; Un pensatore come Croce; Serve a tavola ed è compensato ma non è il cameriere; Può esserlo uno studio legale... o un professore; Studiosa delle fonti letterarie; Anno di pausa volontaria da studio o lavoro; Studiosa della morfologia della Terra; Un piccolo lavoro di cucito; Lavoro di ebanisti; Addetti a veicoli da lavoro e movimento terra; Hanno il medesimo datore di lavoro; Ultime Definizioni