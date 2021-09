La definizione e la soluzione di: Locuzione per dire per poco, a stento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMALAPENA

Curiosità/Significato su: Locuzione per dire per poco, a stento Glossario delle frasi fatte ( Glossario dei modi di dire) per forza e subito, a causa dell'incalzare degli eventi. Supplemento d'indagine Locuzione giuridica entrata anche nel linguaggio comune: si usa dire, 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

Altre definizioni con locuzione; dire; poco; stento; Locuzione sull'inesperienza: essere alle __; Locuzione per una vacanzetta: __ porta; Locuzione di soddisfazione per una punizione; Locuzione di esiguità: essere __; Woody che ha diretto la pellicola Zelig; Come dire lineamenti: __ somatici; Il Maurizio giornalista e direttore di Linea Notte; Dire e ridire con insistenza; Cose di poco conto, minuzie; Il suo fuoco... promette bene ma dura poco; Poco in salute, convalescenti; Persone di poco conto o di malaffare; Tutt'altro che stentorea; A __ = a stento e a fatica; Sostenere a stento (modo di dire);