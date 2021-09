La definizione e la soluzione di: Locali per defunti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OBITORI

Curiosità/Significato su: Locali per defunti Commemorazione dei defunti suffragio dei defunti della durata di nove giorni: la cosiddetta novena dei morti, che incomincia il giorno 24 ottobre. Alla commemorazione dei defunti è connessa 17 ' (1 967 parole) - 11:51, 23 lug 2021

Altre definizioni con locali; defunti; Località del beneventano con lo Stretto di Barba; La Sabbiadoro fra le località dell'Adriatico; La località termale con le cascate del Mulino; Località dell'Agrigentino; Succedono ai defunti; Defunti, dipartiti; Luoghi di sepoltura dei defunti; Ultime Definizioni