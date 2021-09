La definizione e la soluzione di: Locale spesso usato per la conservazione dei vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANTINA

Curiosità/Significato su: Locale spesso usato per la conservazione dei vini Cucina lucana (sezione vini, liquori e bevande) aromi come peperoncino, polvere di peperone crusco e rafano. La gastronomia Locale è, per ragioni storico-culturali, prettamente contadina, basata su ricette 40 ' (4 163 parole) - 16:48, 21 lug 2021

Altre definizioni con locale; spesso; usato; conservazione; vini; Lo fu il Piper Club, noto locale romano; In chirurgia è locale o generale; Formato di farmaco ad azione locale o sistemica; L'apre chi vuole aerare un locale a Boston ing; Profumato, spesso in maniera gradevole; Capacità citata spesso insieme a quella di volere; Spesso hanno un'anima scura; Alti alberi dalla corteccia spesso grigia; Può essere usato al posto di dato che; Usato, impiegato; Materiale simile al vimini usato in arredamento; Appellativo usato in lettere formali; Luogo deputato alla conservazione dei cereali; Relativo allo stato di conservazione di moto; Alimento che ha superato la data di conservazione; Il Greco tra i vini bianchi campani; Come l'atto contro una divinità o un suo precetto; Una divinità del gioco di ruolo Dungeons & Dragons; Anagramma di cerchioni che rima con vini; Ultime Definizioni