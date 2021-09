La definizione e la soluzione di: Lingua molto parlata in Bangladesh. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BENGALI

Curiosità/Significato su: Lingua molto parlata in Bangladesh Lingua bengali (Unicode). La Lingua bengali, o bengalese (nome nativo: ????? bangla, pronuncia: ['ba?la]), è una Lingua indoaria parlata in Bangladesh e in India. Con 228 16 ' (1 113 parole) - 12:22, 27 ago 2021

Altre definizioni con lingua; molto; parlata; bangladesh; Gruppo nel linguaggio tecnico-scientifico ing; Lingua romanza della Walonreye, nel sud del Belgio; Parlano la lingua dolomitica; Nella lingua latina è anche neutro; Si usa definire bue quello molto influenzabile; Diventa rossa molto facilmente; Molto antico; Negozio che vende a prezzi molto scontati ing; La lingua parlata da Gesù; Parlata tipica di un luogo; La lingua parlata ad Alghero; La lingua parlata a Budapest; Un abitante del Bangladesh; Ultime Definizioni