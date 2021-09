La definizione e la soluzione di: Si inviano in chat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MESSAGGI

Curiosità/Significato su: Si inviano in chat Skype (categoria Software in Objective-C) totalmente in logica cloud: pertanto, in condizioni di assenza di connessione internet, non solo non si ricevono/inviano le chat ma neppure si apre l'applicazione 32 ' (3 865 parole) - 13:01, 22 ago 2021

