La definizione e la soluzione di: Ingannato, preso in trappola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IRRETITO

Curiosità/Significato su: Ingannato, preso in trappola Episodi di Supernatural (nona stagione) (sezione Una trappola per Metatron) accusa di essere complice di Metatron, ma l'angelo giura di essere stato Ingannato, e che ha aiutato Metatron solo perché egli gli aveva fatto credere che 137 ' (20 472 parole) - 15:37, 3 giu 2021

Altre definizioni con ingannato; preso; trappola; Ingannato dall'amico; Un colpo in buona parte evitato: preso di __; Preso... in trappola; Contraddittore per partito preso; Berlino ne ha preso il posto; Preso... in trappola; Una trappola per entrare in contatto con i malviventi; Si fa prendere in trappola; Trappola per aragoste; Ultime Definizioni