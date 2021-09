La definizione e la soluzione di: Indicato o mandato dal fato per uno scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESTINATO

Curiosità/Significato su: Indicato o mandato dal fato per uno scopo Didone arrivare nel Lazio, ed ebbero una relazione. Disperata per la partenza improvvisa di Enea, costretto dal fato, Didone si trafisse con la spada donata da Enea 15 ' (1 796 parole) - 09:09, 26 ago 2021

E' indicato da due frecce sulla tastiera del Pc; L'indicatore BIL interessa quello interno lordo; Galleggiante indicatore; Indicatori di pressione; Operazione di arresto per cui serve un mandato; Mandato giù dalla bocca all'esofago; E' comandato da un colonnello; Chi è raccomandato... ha dei santi lì!; Rumori che fanno i tuffatori; Il film di Jean Vigo con la nota sequenza in cui il pro tagonista, tuffatosi nel fiume, vede la sua amata; Locali da ladri, bari e truffatori; Stufato di carne e pomodori tipico dell'Impruneta; Motto o gesto che ha lo scopo di prendere in giro; Opportuno allo scopo; Antico impacco di vino a scopo medico; Conoscenze e pratiche atte a uno scopo;