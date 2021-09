La definizione e la soluzione di: Gli asiatici... per noi europei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORIENTALI

Curiosità/Significato su: Gli asiatici... per noi europei Asia ( Asiatici) giusta per ognuno di loro che dal loro punto di vista rappresentano vaste e differenti civiltà, diversamente dall'idea che di loro avevano gli europei nell'antichità 17 ' (2 058 parole) - 12:05, 18 ago 2021

