La definizione e la soluzione di: Il Giannino meglio noto come Gian Burrasca.



Soluzione 8 lettere : STOPPANI

Curiosità/Significato su: Il Giannino meglio noto come Gian Burrasca aventi come protagonista la scherzosa maschera di Pierino, che riprende con toni più smaccati l'anarcoide personaggio letterario di Gian Burrasca (anch'esso

