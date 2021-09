La definizione e la soluzione di: Il Frank che era detto The Voice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINATRA

Curiosità/Significato su: Il Frank che era detto The Voice Frank Sinatra soprattutto come The Voice, mentre negli Stati Uniti d'America e in altri paesi era conosciuto anche con soprannomi come Ol' Blue Eyes, Frankie, Swoonatra (derivato 79 ' (10 376 parole) - 21:39, 30 ago 2021

Altre definizioni con frank; detto; voice; Sono di Angela in un romanzo di Frank McCourt; Lo era Anna Frank; Frank cantante e attore; Il genere di Frankie hi-nrg mc; Le persone di cui si è detto... poc'anzi; Un addetto alla creazione di solchi nel terreno; Arbusto anche detto fiore dell'angelo; Così è detto un prestanome: uomo di __; Ultime Definizioni