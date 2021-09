La definizione e la soluzione di: Le fotografie... in miniatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROVINI

Curiosità/Significato su: Le fotografie... in miniatura miniatura (ritratto) tecnica della miniatura si arricchì con l'aggiunta di oro e argento ai pigmenti prendendo così il nome di "illuminature". Le prime miniature indipendenti 17 ' (2 376 parole) - 23:17, 6 giu 2021

Altre definizioni con fotografie; miniatura; Le matrici delle fotografie analogiche; I pittori le cui opere paiono fotografie; Si usano per fissare le fotografie all'album; Il miglior amico dell'uomo, in miniatura; Convogli in miniatura per bambini: __ elettrici; Alberi in miniatura; Un mare in miniatura; Ultime Definizioni