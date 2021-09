La definizione e la soluzione di: Si estranea dalla realtà per fuggirne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESCAPISTA

Curiosità/Significato su: Si estranea dalla realta per fuggirne partigiani, i tedeschi, gli alleati. Doveva fuggirne per evitare il peggio. [...] Già quella sera, a tarda ora, si apprese che le auto fuggitive avevano raggiunto

Altre definizioni con estranea; dalla; realtà; fuggirne; Il vino passato dalla bottiglia al bicchiere; Gli uccellini nati dalla medesima covata; Il gelato... a Dallas ing; E' bagnata dalla Garonna; Improntato alla logica e alla realtà; Una serie cult di fantascienza: Ai __ della realtà; Presenti nella realtà; Dispositivo oculare per la realtà virtuale; Ultime Definizioni