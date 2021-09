La definizione e la soluzione di: Erano di burro in una canzone di Carmen Consoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAROLE

Curiosità/Significato su: Erano di burro in una canzone di Carmen Consoli Carmen Consoli Carmen Consoli, all'anagrafe Carla Carmen (Catania, 4 settembre 1974), è una cantautrice, chitarrista e compositrice italiana. Soprannominata la cantantessa 87 ' (9 353 parole) - 19:14, 31 ago 2021

Erano Simpatiche quelle con Alfa Alfa e Spanky; Il burro... del breakfast ing; Un burrone subacqueo; Il loro burro è un impasto proteico e dolce; Spesso si usa per condire i ravioli con il burro; Era immense nella canzone Gli anni degli 883; Una canzone di Ligabue: Tra palco e __; Una canzone... a Tolosa fra; Compianto Jimmy della canzone; Brock di Carmen Jones; Carmen, scrittrice di origine spagnola; Le suona Carmencita; Il marchio di caffè della Carmencita; Accertare o anche consolidare; Addensati, consolidati;