La definizione e la soluzione di: Era in coma in un film di Carlo Verdone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CINESE

Curiosità/Significato su: Era in coma in un film di Carlo Verdone Carlo Verdone Carlo Gregorio Verdone (Roma, 17 novembre 1950) è un attore, regista, sceneggiatore e comico italiano. È figlio del docente universitario di storia del 41 ' (4 163 parole) - 23:08, 22 ago 2021

