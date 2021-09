La definizione e la soluzione di: Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SPANDISABBIA

Curiosità/Significato su: Dispositivo su autocarri usati per eliminare le gelate sulle strade

Altre definizioni con dispositivo; autocarri; usati; eliminare; gelate; sulle; strade; Dispositivo oculare per la realtà virtuale; Dispositivo idraulico che libera i dotti dall'aria; Dispositivo che chiude la visuale al nemico; Un dispositivo presente negli aerei da guerra; Autocarri e autotreni; I pavimenti degli autocarri; Accusati ingiustamente; Codici linguistici usati in specifici gruppi; Bastoni usati come armi; lo all'accusativo; Eliminare un professionista dal proprio ordine; Eliminare una legge; L'operazione di eliminare le grinze; Eliminare tutte le lungaggini; Possono essere monsoniche, acide, gelate..; Un negozio affine alle gelaterie; Solidi geometrici a punta in gelateria; La pubblicità... sulle maglie degli atleti ing; Una piccola borsa che si porta sulle spalle; Possono essere di parmigiano sulle pizze; Sulle navi stava sull'albero più alto; Azienda che cura le strade sigla; La fine delle strade; I giganti delle strade; Cura strade statali;