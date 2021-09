La definizione e la soluzione di: Dediti al dolce far niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OZIOSI

Curiosità/Significato su: Dediti al dolce far niente Ozio profittevole come può accadere che si presenti nel caso del cosiddetto "dolce far niente" inteso come «uno stato di ozio felice e spensierato». Dapprima furono 18 ' (1 700 parole) - 16:43, 24 mag 2021

Altre definizioni con dediti; dolce; niente; Dediti al piacere o che causano diletto; Ebrei dediti al culto; Dolce cotto in olio; Morbido dolcetto lombardo giallino al sambuco; Dolce francese a forma di ciambella simile al babà; Il dolce protagonista della festa di Borbona; Il gioco di carte in cui il 2 vale poco o niente; Niente affatto; Sconveniente... come un'arma; Vale meno di niente; Ultime Definizioni