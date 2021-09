La definizione e la soluzione di: Un Daniele che giocò in Milan e Fiorentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MASSARO

Curiosità/Significato su: Un Daniele che gioco in Milan e Fiorentina Daniele Massaro giocare) in Spagna e vicecampione del mondo nel 1994 negli Stati Uniti. Nella Fiorentina veniva impiegato come mediano di spinta, mentre al Milan è stato 20 ' (1 282 parole) - 11:45, 24 lug 2021

