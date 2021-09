La definizione e la soluzione di: La cotoletta per antonomasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MILANESE

Curiosità/Significato su: La cotoletta per antonomasia Cucina argentina (sezione Bibite alcoliche per fermentazione) seitan, alle melanzane e, per ultime, le "milanesi di riso". Milanesa a la napolitana, piatto inventato in Argentina. È una cotoletta alla milanese ricoperta 215 ' (22 595 parole) - 12:43, 1 set 2021

