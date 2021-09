La definizione e la soluzione di: Contrattare per trovare un compromesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NEGOZIARE

Curiosità/Significato su: Contrattare per trovare un compromesso Firmo (usurpatore IV secolo) (categoria Morti per suicidio) deporre Romano. Firmo cercò di trovare un compromesso con il rappresentante di Valentiniano, ma Teodosio si rifiutò di Contrattare con Firmo, che si era proclamato 3 ' (393 parole) - 03:40, 12 lug 2018

Altre definizioni con contrattare; trovare; compromesso; Per districarle bisogna trovare il bandolo; Ritrovare la bussola; Trovare, dotarsi; Cose difficili da trovare; Compromesso raggiunto e accettato da più parti; Un atto come il compromesso; Ultime Definizioni