La definizione e la soluzione di: La contea inglese in cui si trova la città di Bath. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMERSET

Curiosità/Significato su: La contea inglese in cui si trova la citta di Bath Bath significati, vedi Bath (disambigua). Bath è una città del Regno Unito che si trova nella regione inglese del Sud Ovest, nella contea del Somerset, famosa 18 ' (1 302 parole) - 00:32, 26 lug 2021

Altre definizioni con contea; inglese; trova; città; bath; Una montagna norvegese nella contea del Nordland; Contea inglese del sud con capoluogo Dorchester; La contea con Taunton; Il capoluogo della contea americana di Multnomah; Piatto tipico inglese: fish __ ing; Il chitarrista inglese dell'album Wired del 1976; Grande città inglese sul fiume Avon; Il William Ewart padre del Liberal party inglese; Vi si trova il pesce... che fa finta di nulla; Contrattare per trovare un compromesso; Il Campi che si trova vicino a Firenze; Vi si trova il parco archeologico di Scolacium; La città uzbeka un tempo porto sul lago d'Aral; Città svizzera capitale del Canton Uri; La città con il Campus Vitra e il Mittlere Brücke; La città israeliana con la Gal Gaon Gallery; Ultime Definizioni