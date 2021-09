La definizione e la soluzione di: Un comune termale in provincia di Potenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LATRONICO

Curiosità/Significato su: Un comune termale in provincia di Potenza Lavello (Italia) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Lavello (AFI: [la'v?llo], Lavìdd in dialetto lucano) è un comune italiano di 13 380 abitanti della provincia di Potenza in Basilicata. Situato nel Vulture-Melfese 20 ' (2 199 parole) - 01:05, 21 ago 2021

