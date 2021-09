La definizione e la soluzione di: Composta da vari elementi musicali in armonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SINFONICA

Curiosità/Significato su: Composta da vari elementi musicali in armonia Musica ( Musicale) colta, leggera ed etnica si articolano in diversi generi e forme musicali che utilizzano sistemi quali armonia, melodia, tonalità e polifonia. Nell'antica 53 ' (6 758 parole) - 22:19, 28 ago 2021

Altre definizioni con composta; vari; elementi; musicali; armonia; George Gershwin ne ha composta una in blu; Composta da tanti elementi come una compagnia; Quella di caffè è composta da più varietà; Unità di misura britannica composta da 16 once; Brand di cofanetti regalo con varie offerte ing; Area nasale umida di svariati mammiferi; Elemento piatto e sottile dalle varie funzioni; Variopinto uccello simbolo del Guatemala; Distanze che separano due elementi; Unire più elementi in laboratorio; Raggruppamenti composti da diversi elementi; In matematica, elementi dotati di valore; Pot-pourri di stralci di brani musicali ing; Quelle a bocca sono strumenti musicali a fiato; Le introduzioni delle opere musicali; Piccoli complessi musicali; Cura l'armonia dell'ambiente; Condizione di intesa e armonia; Disarmonia fastidiosa tra due o più suoni; Grazia e armonia nei modi e nell'aspetto; Ultime Definizioni