La definizione e la soluzione di: Comminata come una pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INFLITTA

Curiosità/Significato su: Comminata come una pena Latae sententiae ( pena Latae sententiae) sententiae: pena di scomunica: apostasia ed eresia; agli scismatici è Comminata la medesima pena (can. 1364 §1) profanazione delle specie consacrate, oppure la 9 ' (1 290 parole) - 20:52, 17 gen 2021

