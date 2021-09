La definizione e la soluzione di: Come i terreni o le rocce a rischio crollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FRANABILI

Curiosità/Significato su: Come i terreni o le rocce a rischio crollo Frana (sezione Interventi per la riduzione della resistenza a taglio mobilitata) sono le colate rapide di detrito o di fango (note anche Come debris flow), i crolli di roccia e gli scorrimenti di terreno lenti e profondi. Le frane 28 ' (3 356 parole) - 14:45, 30 giu 2021

Altre definizioni con come; terreni; rocce; rischio; crollo; Versata come una pinta di birra; Sottomesso... come un bue; Un musicista come Jaco Pastorius; Come un momento cruciale e tanto atteso; Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare; Terreni recintati con piante, fiori e aiuole; Terreni da golf; Fertilizzare terreni con concimi chimici azotati; Sali diffusi in alcune rocce metamortiche; Lo sono le rocce con molto carbonato di calcio; Solchi scavati dalle acque nelle rocce argillose; Lo studioso della terra e delle rocce; Una foca a rischio di estinzione; È a rischio eliminazione dal Grande Fratello; Un'azione un po' rischiosa; Pericolose, rischiose; Il fragore che precede il crollo; Nel centro del crollo; I resti del crollo; Fa temere il crollo; Ultime Definizioni