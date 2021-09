La definizione e la soluzione di: Come un momento cruciale e tanto atteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FATIDICO

Curiosità/Significato su: Come un momento cruciale e tanto atteso Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi Mai così tanti dovettero così tanto a così pochi è un discorso di guerra pronunciato dal primo ministro britannico Winston Churchill il 20 agosto 1940 7 ' (839 parole) - 05:40, 13 mag 2021

Sottomesso... come un bue; Un musicista come Jaco Pastorius; Come una certezza... messa in discussione; Uno sportivo come David Pasqualucci; Riferito a un momento passato; Momento narrativo che circostanzia gli eventi; Momento di dubbio; Si dice al momento... dello scatto ing; Scocca... cruciale; Cruciale, di primaria importanza; Un punto cruciale dell'autostrada; Tanto durò la guerra europea del 1618; Pertanto, perciò; Anagramma di patronati che rima con tanto; Attrezzi che stringono tanto da tagliare; Atteso o desiderato; Desiderato ma inatteso; Un vincitore... inatteso; Il personaggio più... atteso del teatro;