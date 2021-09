La definizione e la soluzione di: La classe che per Elio Petri va in paradiso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPERAIA

Curiosità/Significato su: La classe che per Elio Petri va in paradiso Elio Petri sospetto (1970), La classe operaia va in paradiso (1971), e Todo modo (1976). Eraclio Petri nacque a Roma in via dei Giubbonari in una famiglia di artigiani: 21 ' (2 531 parole) - 16:36, 13 lug 2021

