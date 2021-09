La definizione e la soluzione di: In chimica, grasso che può essere mono-, di-, tri-. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GLICERIDE

Curiosità/Significato su: In chimica, grasso che puo essere mono-, di-, tri- Margarina (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) La margarina è un grasso alimentare, costituito da due fasi: una lipidica (oli e grassi) e una acquosa intimamente mescolate. Come il burro è una emulsione 12 ' (1 514 parole) - 12:14, 8 gen 2021

