Soluzione 7 lettere : VESPIDI

Curiosità/Significato su: In biologia, famiglia cui appartiene il calabrone Upupa epops (sezione Biologia) della famiglia degli Upupidi. Il nome di questo uccello deriva dall'onomatopea latina del verso che soprattutto i maschi sono soliti emettere durante il periodo 44 ' (5 218 parole) - 02:12, 4 ago 2021

Altre definizioni con biologia; famiglia; appartiene; calabrone; In biologia è sinonimo di ermafrodito; La branca della biologia che studia i vegetali; In biologia, filamenti di DNA; In biologia, lo sono i coccodrilli; Antica famiglia genovese del navigatore Antoniotto; La famiglia tedesca dei supermercati Aldi; Animale della famiglia dei cercopitecidi; Nobile famiglia fiorentina analoga ai Medici; Vi appartiene; La famiglia di piante tropicali alla quale appartiene il pepe; Genere di piante a cui appartiene il dente di leone; Secondo la Costituzione appartiene al popolo; Un animale come la mosca o il calabrone;