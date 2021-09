La definizione e la soluzione di: Bagno curativo per le estremità inferiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PEDILUVIO

Curiosità/Significato su: Bagno curativo per le estremita inferiori Rhinoceros unicornis minacciato. Il rinoceronte indiano viene cacciato illegalmente per il suo corno, ritenuto curativo e apportatore di vigore da alcuni popoli dell'Asia orientale 24 ' (2 642 parole) - 17:00, 25 giu 2021

Altre definizioni con bagno; curativo; estremità; inferiori; In bagno sostituisce una tendina; In bagno possono essere sospesi; In bagno è quasi sempre sovrastato da uno specchio; Se di cioccolato, si sciolgono a bagnomaria; Colosso tedesco del ramo assicurativo; Attesta l'esistenza di un contratto assicurativo; Se è assicurativo non ti arresta; Bastone con un'estremità infuocata; Colpo inferto dall'estremità di un animale; Le estremità... del robot; L'estremità di una corda; Dotato di due soli arti inferiori; Prefisso che indica inferiorità; Li chiamano le truppe in inferiorità numerica; Grandi... estremità inferiori!; Ultime Definizioni