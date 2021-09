La definizione e la soluzione di: Se è azionario non si scarta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PACCHETTO

Curiosità/Significato su: Se e azionario non si scarta Beta (finanza) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) indica il valore di mercato del debito dell'impresa; E indica il valore di mercato del capitale azionario. (EN) Beta, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia 4 ' (504 parole) - 00:50, 25 gen 2020

Altre definizioni con azionario; scarta; Oppressivo e reazionario; Un titolo obbligazionario; Anagramma di scartato che rima con patata; Si scarta per mangiarla; Si scarta quella che piace; Scartare una candidatura o rimandare uno studente;