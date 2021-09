La definizione e la soluzione di: Attivati... come mutui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACCESI

Curiosità/Significato su: Attivati... come mutui Fabrizio Palermo (dirigente) Amministrazione ha approvato la più estesa operazione di rinegoziazione dei mutui realizzata negli ultimi anni da CDP: coinvolgerà 7.200 enti territoriali 17 ' (1 555 parole) - 16:31, 21 giu 2021

