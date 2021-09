La definizione e la soluzione di: Accogliere in casa propria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSPITARE

Curiosità/Significato su: Accogliere in casa propria Benvenuti a casa mia In un dibattito televisivo viene sfidato dall'avversario Barzach ad Accogliere una famiglia rom in casa. Fougerole accetta la sfida e comunica in diretta 6 ' (718 parole) - 23:30, 28 lug 2021

Altre definizioni con accogliere; casa; propria; Trarre, raccogliere; Strumento per raccogliere piccoli animali o pesci; Spargere per raccogliere; Raccogliere francobolli o monete; In casa non possono mancare di carta igienica; Lo fu Giuseppe Parini in casa Serbelloni; Proteggevano la casa degli antichi romani; La squadra di calcio che gioca in casa a Ferrara; Sistemare la propria autovettura; Si scrivono ripercorrendo la propria vita; L'appropriazione punita dall'art. 646 CP; Dare la propria parola d'onore;