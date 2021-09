La definizione e la soluzione di: Un abito medievale per uomini e donne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GONNELLA

Altre definizioni con abito; medievale; uomini; donne; In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia; Così può definirsi un abito chic e perbene fra; Lo è un abito... Osé; Nell'abito vi si infila la testa; Uno stile dell'arte islamica medievale; Re medievale ungherese e santo del cattolicesimo; Leggendaria compositrice persiana altomedievale; Gioco medievale detto anche giostra del saraceno; E' corretto per uomini, ma non per bambini; Le indossano gli uomini che vestono formale; La provenienza di due gentiluomini shakespeariani; Uomini sposati; Donne che esercitano una funzione di tutela; Le donne le evidenziano con il mascara; Con le donne in un programma della De Filippi; Un tipo di velo usato dalle donne musulmane; Ultime Definizioni