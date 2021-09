La definizione e la soluzione di: Abbattere animali per il sostentamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CACCIARE

Curiosità/Significato su: Abbattere animali per il sostentamento Caccia (categoria Diritti degli animali) catturare o Abbattere animali selvatici per l'approvvigionamento di cibo (cacciagione) o per altri fini: a scopo ricreativo, commerciale, per il procacciamento 29 ' (3 745 parole) - 13:12, 13 mag 2021

