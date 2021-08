La definizione e la soluzione di: Vincolato come un debitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OBBLIGATO

Curiosità/Significato su: Vincolato come un debitore Obbligazioni del diritto romano consistevano in un vincolo giuridico in cui un soggetto, identificato come debitore, era Vincolato a compiere una determinata azione nei confronti di un altrui 8 ' (975 parole) - 22:11, 6 lug 2020

Altre definizioni con vincolato; come; debitore; E' parzialmente vincolato alle norme della pubblica amministrazione; Vincolato come può essere un immobile; Come la pietra... che chiude una discussione; Come dire di sfuggita fra; Come un'azienda che produce extra-vergini; Decorato come un antico manoscritto; Il debitore ritardatario; La banca si assicura di quella del debitore; Si concede al debitore alla scadenza; Ultime Definizioni