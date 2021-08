La definizione e la soluzione di: Viaggia ogni giorno per raggiungere l'ufficio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PENDOLARE

Curiosità/Significato su: Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio Viaggi di nozze tuffandosi in piscina per raggiungere Jessica, Verdone batté accidentalmente la schiena riportando una frattura alla colonna vertebrale, per cui si rese necessario 11 ' (1 247 parole) - 21:27, 16 lug 2021

Altre definizioni con viaggia; ogni; giorno; raggiungere; ufficio; Le disfa il viaggiatore; Una casa.. . viaggiante; Li porta consè il viaggiatore; Commesso viaggiatore; Oscillano... sui mezzi pubblici ogni giorno; Ogni meta turistica ha i suoi da visitare; Colpiscono ogni anno gli USA orientali; Sogni, fantasticherie... politiche; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico; Oscillano... sui mezzi pubblici ogni giorno; Il trentesimo giorno dalla scomparsa di un defunto; Vale per un giorno; Si deve raggiungere in alcuni referendum lat; Raggiungere il fondo del baratro; I fini che si vogliono raggiungere; Vanno a caccia con il sopraggiungere dell'’oscurità; Un ufficio frequentato da contribuenti; L'ufficio legale del Comune; Ufficio Relazioni con il Pubblico; Ha l'ufficio in Municipio; Ultime Definizioni