La definizione e la soluzione di: Via consolare romana che univa Roma a Firenze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CASSIA

Curiosità/Significato su: Via consolare romana che univa Roma a Firenze Via Cassia 2 Via Cassia. La via Cassia era un'antica strada consolare Romana che collegava Roma con l'Etruria. Costruita a partire dal III o dal II secolo a.C. 41 ' (5 482 parole) - 20:40, 9 ago 2021

