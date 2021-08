La definizione e la soluzione di: Uno studioso esclusivo dell'ambito non pratico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEORETA

Curiosità/Significato su: Uno studioso esclusivo dell ambito non pratico Quadratura del cerchio (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) uso esclusivo di riga e compasso. Il problema risale alle origini della geometria, e tenne occupati i matematici per secoli. Tra i numerosi studiosi del 11 ' (1 014 parole) - 22:10, 4 apr 2021

